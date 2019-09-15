لندن 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واساختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI بنجاح مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI للعام 2019م الذي أقيم في مركز "إكسل" بلندن خلال الفترة ما بين 10 – 13 سبتمبر الجاري، كما عرضت كل من شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية المملوكتين لشركة SAMI، منتجاتهما وحلولهما في المعرض تحت مظلة شركة SAMI.وشهد جناح شركة SAMI زيارة عدد من الشخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي رئيس مجلس إدارة شركة SAMI الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، والملحق العسكري السعودي لدى المملكة المتحدة اللواء عبدالله بن صالح الزغيبي.كما زار جناح الشركة في المعرض قادة أعمال ومديرين تنفيذيين رئيسيين لعدد من الشركات العالمية الكبرى مثل رئيس مجلس إدارة شركة نافانتيا سوزانا دي ساريا، ورئيس مجلس إدارة شركة QDM عبدالرحمن البكر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة راينميتال آرمن بابرجر، والرئيس التنفيذي لشركة QinetiQ ستيف وادي، وغيرهم، إذ كان باستقبالهم الرئيس التنفيذي لشركة SAMI الدكتور أندرياس شوير، الذي أخذهم في جولة تعريفية بجناح الشركة.واستعرضت شركة SAMI ضمن مشاركتها في هذا الحدث العالمي الضخم محفظتها الواسعة من الأنظمة والحلول العسكرية والدفاعية المتطورة التي تغطي وحدات الأعمال الخمس لها، وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أندرياس شوير: "تمثل مشاركتنا في معرض DSEI إلى جانب عدد من الموردين والشركات الرئيسية في مجالي الأمن والدفاع معلماً بارزاً في مسيرتنا الحافلة بالإنجازات، ولقد كان هذا الحدث بمثابة منصة دولية عرضنا من خلالها محفظتنا الواسعة من التقنيات والمنتجات المبتكرة، كما ساعدنا هذا المعرض في إلقاء نظرة دقيقة على التوجهات المتوقعة في هذا القطاع والاحتياجات المتنامية لعملائنا، سوف نستغل الإنجازات التي حققناها والمعرفة التي اكتسبناها خلال المعرض في تعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع العسكري، وذلك تماشياً مع ركائز رؤية المملكة 2030".// يتبع //16:39ت م0172

وتضمنت المنتجات التي عرضتها شركة SAMI في مجال الأنظمة الجوية خلال معرض DSEI طائرة هليكوبتر AW139 من شركة "ليوناردو"، وطائرة "أف-15" من شركة "بوينج"، وطائرة "تايفون" Typhoon من شركة "بي إي إيه سيستمز"، وطائرة "بلاك هوك" Blackhawk من شركة "لوكهيد مارتن"، ونموذج شفرة مروحة الطائرات "C-130" من شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، في حين شملت منتجات الشركة من الأنظمة الأرضية أبراج الدبابات من سلسلة 3000 ووحدات CPWS من شركة جون كوكريل، أما محفظة منتجات الشركة من الأسلحة والصواريخ، فتنوعت بين أنظمة الإطلاق الرأسي VL MICA Launcher، وVL MICA IMCP، وVL MICA TOC، وصاروخ "أسرام" ASRAAM من شركة "أم بي دي إيه" MBDA، ونظام R400S-MK2 من شركة EOS.وضمت معروضات الشركة من الإلكترونيات الدفاعية نظام تصوير MX-RSTA من شركة "أل 3 هاريس" L3HARRIS، ونظام "تشيتاناف" CheetahNAV من شركة "إتيون" Etion، ونظام "سوتاس أم3" SOTAS M3 M3 من شركة "تاليس" Thales.وضمن إطار التزامها بتوطين الصناعات البحرية في المملكة وتحفيز نقل التقنية إلى الكوادر الوطنية في هذا المجال، عرضت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية (SAMI-Navantia) نموذج فرقاطة Avante 2200، ووقعت خلال المعرض عقداً بقيمة 900 مليون يورو مع شركة بناء السفن الإسبانية "نافانتيا" للتعاون في نظام قتال متكامل على سفن Avante 2200 التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية.وكانت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC قد عرضت خلال DSEI محفظتها المتنوعة من الحلول في مجالات إلكترونيات الطيران، والإلكترونيات، والحروب الإلكترونية، ومنظومة C4ISR (القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع)، بالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة "أل3هاريس تكنولوجيز" L3HARRIS Technologies للتعاون في مجال أجهزة محاكاة مختلفة للطائرات العمودية ضمن المملكة.// انتهى //16:39ت م0173