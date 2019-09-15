الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة علي البحراني ، الميدالية الفضية في سلاح السايبر لبطولة الجولة الآسيوية للمبارزة في الكويت ، بعد المواجهة النهائية أمام الكويتي محمد الفضلي ، ليرفع رصيد الأخضر في ختام المنافسات إلى 4 ميداليات " ذهبيتان وفضية وبرونزية " .وجاءت الميداليات عن طريق إبراهيم الهديب الذي نال ذهبية سلاح الفويل ، وعبدالكريم الحليفي الذي حقق ذهبية سلاح الإبيه ، فيما نال أحمد الفيحاني برونزية سلاح الإبيه .وعبّر لاعب المنتخب السعودي علي البحراني عن سعادته بتحقيق مع زملائه الإنجازات للوطن في البطولة القارية ، مشيداً بالدور الكبير للمعسكرات والتدريبات القوية مع المدربين والمشاركات في البطولات الخارجية التي زادت من خبرتنا كلاعبين ، وساهمت في تطور المستويات .// انتهى //16:45ت م0176