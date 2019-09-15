رياضي / 4 ميداليات لأخضر المبارزة في الجولة الآسيوية بالكويت
الأحد 1441/1/16 هـ الموافق 2019/09/15 م واس
الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس
حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة علي البحراني ، الميدالية الفضية في سلاح السايبر لبطولة الجولة الآسيوية للمبارزة في الكويت ، بعد المواجهة النهائية أمام الكويتي محمد الفضلي ، ليرفع رصيد الأخضر في ختام المنافسات إلى 4 ميداليات " ذهبيتان وفضية وبرونزية " .
وجاءت الميداليات عن طريق إبراهيم الهديب الذي نال ذهبية سلاح الفويل ، وعبدالكريم الحليفي الذي حقق ذهبية سلاح الإبيه ، فيما نال أحمد الفيحاني برونزية سلاح الإبيه .
وعبّر لاعب المنتخب السعودي علي البحراني عن سعادته بتحقيق مع زملائه الإنجازات للوطن في البطولة القارية ، مشيداً بالدور الكبير للمعسكرات والتدريبات القوية مع المدربين والمشاركات في البطولات الخارجية التي زادت من خبرتنا كلاعبين ، وساهمت في تطور المستويات .
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16:45ت م
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