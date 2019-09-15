القاهرة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين لمعالجة التحديات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الملحة للشعوب العربية المتضررة، إضافة إلى إمكانية إبرام مذكرة تفاهم لتأطير التعاون بين الجانبين تشمل مختلف الأنشطة ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //16:45ت م0177