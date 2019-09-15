الدمام 16 محرم 1441 هـ الموافق15 سبتمبر 2019 م واسسلم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي عدد من الأراضي على شباب الأعمال، وذلك ضمن مبادرة "صنعة"، التي انطلقت مع بدايات العام الجاري بالشراكة بين أمانة الشرقية وغرفة الشرقية ، بهدف دعم شباب الأعمال وتوفير بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة.وكان صاحب السموّ الملكي الأمير، سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قد سلّم على هامش تدشين سموّه لملتقى "بيبان الشرقية" أبريل الماضي، المستفيدين الأوائل المرشحين للاستفادة من مبادرة "صنعة".// انتهى //16:49ت م0179