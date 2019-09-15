فيفاء 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسوقف رئيس بلدية محافظة فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان ميدانيًا اليوم، على مراحل العمل لعدد من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها، وذلك ضمن جولات مختلفة لمتابعة سير العمل.وشملت الجولة التفقدية مشروع مبنى البلدية ومشروع المركز الحضاري ومشروع صالة الاحتفالات ومشروع النافورة التفاعلية، بالإضافة إلى مشروع مدخل طريق 12 المزدوج.واطلع المهندس علوان على مراحل الإنجاز في تلك المشاريع ، والتقى بالمقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع، موجهًا بسرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة والاشتراطات والعمل على تلافي العقبات والمعوقات كافة وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشاريع وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة.// انتهى //17:43ت م0192