الشمال السوري 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في مناطق سراقب وسرمين ومعرة مصرين وسلقين في الشمال السوري.وجرى توزيع 1,432 سلة غذائية في مخيمات الوفاء والبيدر والرجب والزعلانة والطليعة والفردان وصابرون وبينين وعدد من المخيمات العشوائية في مناطق سراقب وسرمين ومعرة مصرين وسلقين، يستفيد منها 8,730 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.// انتهى //17:43ت م0193