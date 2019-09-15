صعدة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 80 سلة غذائية في عزلة آل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 400 شخص.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.// انتهى //17:46ت م0195