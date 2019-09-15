الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسنظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان )، ممثلة بفرع الروضة، دورة تعليمية في اللغة الإنجليزية لأبنائها المستفيدين ، وذلك بالتعاون مع أحد المعاهد التدريبية.وشارك في الدورة 60 من أبناء وفتيات الجمعية، وتستمر لمدة 3 أشهر ، وسينهي المشاركون 110 ساعات تعليمية، وسوف تمنح شهادة المستوى التأسيسي وشهادة المستوى الأول لمن يجتاز الدورة .وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج الرعاية التعليمية في "إنسان " ، حيث تحرص الجمعية على إلحاق الطلاب والطالبات بالمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل، كالحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وذلك لتأهيلهم للعمل وفق تخصصاتهم العلمية ، فضلاً عن إلحاقهم بالجامعات والكليات المحلية ، وتلبي الجمعية المستلزمات الدراسية وتوفير وسائل المواصلات، إضافة إلى متابعة الأبناء دراسياً، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية ، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي .وأولت الجمعية الجانب التعليمي أهمية قصوى لما للتعليم من دور أساسي في التمهيد لمستقبل واعد للطلاب من الجنسين بإذن الله، وتعمل الجمعية وفق استراتيجية تعليمية بناءة تراعي فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية.// انتهى //17:48ت م0196