عرعر 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، اليوم مبلغ 448,741 ريالاً في حسابات المستفيدين من الأيتام والأرامل لشهر سبتمبر لعام 2019 م .وأوضحت الجمعية أن المساعدات المالية شملت قيمة الكفالات الشهرية للأيتام والأرامل، بالإضافة إلى شحن البطاقة الممغنطة للسلة الغذائية بالتعاون مع شركة العثيم، مشيرةً إلى أنه استفاد من المساعدات المالية والغذائية 1035 يتيماً و336 أسرة داخل مدينة عرعر.وبينت أن الجمعية تحرص على أن يكون إيداع مبالغ الكفالات في الحسابات البنكية للمستفدين في موعدها المحدد دون تأخير لتلمس احتياجاتهم الشهرية ونحوها ,مقدمه جزيل الشكر للكفلاء والمحسنين والداعمين لهذه الفئة الغالية.// انتهى //17:48ت م0198