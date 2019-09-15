نجران 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسناقش تعليم منطقة نجران اليوم، استعدادات الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة, برئاسة مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، استعدادات إدارة التعليم للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني بمدارس البنين والبنات، والخطط الموضوعة من قبل الإدارات لتنفيذ المناشط والفعاليات والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.وأوضح العتيبي أن هذه المناسبة يتم فيها تنمية القيم الوطنية، والتذكير بنعم الله على وطننا، ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام، وإظهار الاحتفاء باليوم الوطني بشكل منظم ومميز يعكس المشاعر الوطنية لمنسوبي التعليم وتعبيرهم عن فرحتهم وبهجتهم بهذا العرس الوطني، ونشر مضامين رؤية المملكة ٢٠٣٠ وترسيخ مرتكزاتها، إضافةً إلى المحافظة على مكتسبات الوطن وتنميتها وتقدير المشاريع التنموية والفخر بها وتعزيز الممارسات والمبادرات الإيجابية تجاه الوطن.// انتهى //17:48ت م0199