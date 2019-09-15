رياضي / اختتام دورة حكام الفئات السنية الأولى لكرة القدم بالمدينة المنورة
الأحد 1441/1/16 هـ الموافق 2019/09/15 م واس
الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس
اختتمت اليوم دورة حكام الفئات السنية الأولى لكرة القدم بمنطقة المدينة المنورة ، بحضور نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية يوسف ميرزا ، و 42 حكمًا وحكمًا مساعدًا .
وتضمن برنامج الدورة شرح التعديلات الجديدة الصادرة من المجلس التشريعي الدولي (IFAB) ، وإجراء اختبارات في القانون ، وكذلك حالات الفيديو والتسلل واختبار اللياقة البدنية.
وشهدت الدورة إجراء مناورة كروية وتوزيع الحكام بالتحكيم لفترات محدودة مع إجراء متابعة وتوجيهات من خلال توزيع المهام على المحاضرين المتواجدين .
وقدم نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية يوسف ميرزا شكره وتقديره لمدير الدورة محمد سعد بخيت وللجهازين الفني والإداري ولمدير بيوت الشباب بالمدينة المنورة محمد المدني ، ولمدير ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية حاتم أبو سلامة على تذليل كافة الصعوبات من أجل إنجاح الدورة والدعم غير المستغرب تجاه أبناء الوطن.
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18:00ت م
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