الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واساختتمت اليوم دورة حكام الفئات السنية الأولى لكرة القدم بمنطقة المدينة المنورة ، بحضور نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية يوسف ميرزا ، و 42 حكمًا وحكمًا مساعدًا .وتضمن برنامج الدورة شرح التعديلات الجديدة الصادرة من المجلس التشريعي الدولي (IFAB) ، وإجراء اختبارات في القانون ، وكذلك حالات الفيديو والتسلل واختبار اللياقة البدنية.وشهدت الدورة إجراء مناورة كروية وتوزيع الحكام بالتحكيم لفترات محدودة مع إجراء متابعة وتوجيهات من خلال توزيع المهام على المحاضرين المتواجدين .وقدم نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية يوسف ميرزا شكره وتقديره لمدير الدورة محمد سعد بخيت وللجهازين الفني والإداري ولمدير بيوت الشباب بالمدينة المنورة محمد المدني ، ولمدير ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية حاتم أبو سلامة على تذليل كافة الصعوبات من أجل إنجاح الدورة والدعم غير المستغرب تجاه أبناء الوطن.// انتهى //18:00ت م0201