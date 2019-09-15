بيروت 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واساحرز فريق العهد اللبناني بطل الثنائية الموسم الماضي، كأس السوبر اللبنانية في كرة القدم، بفوزه على غريمه المتوقع رئيسيا في الموسم الكروي الجديد فريق الأنصار بنتيجة 2- 1، في المباراة التي أجريت بينهما اليوم على ملعب صيدا البلدي.وافتتح مدافع العهد خليل خميس التسجيل للأنصار خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24، إلا أن المهاجم التونسي أحمد العكايشي أدرك التعادل للعهد بعد دقيقتين، ثم سجل اصابة التقدم في الدقيقة 42،وضغط الأنصار في الشوط الثاني سعيا لادراك التعادل، وسنحت له فرصة واحدة حقيقية لم يتمكن من ترجمتها هدفا في شباك فريق العهد.// انتهى //19:14ت م0211