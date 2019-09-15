الدمام 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية خطته الميدانية لليوم الوطني الـ ٨٩, التي تضمنت التواجد حول المتنزهات وأماكن المهرجانات والتنسيق مع الدوريات الأمنية والجهات ذات العلاقة بالمنطقة.ووجه مدير عام الفرع عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها الفرق والدوريات الميدانية خلال ساعات الاحتفالات، بضرورة العمل وفق الأنظمة والتعليمات بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة والتأكيد على تواجد المصلى المتنقل في الأماكن الحيوية.وتأتي هذه الخطة بمتابعة مباشرة من فضيلة مدير عام فرع المنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي وتحظى بمتابعة ودعم غير المحدود من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //19:19ت م0214