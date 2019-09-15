الدمام 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسعقدت اللجنة الفنية للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية اليوم، اجتماعها الدوري لعام 1441هـ، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من أمين عام اللجنة عبدالله بن سعد الراجحي رحب فيها بشركاء النجاح باللجنة, مثنيًا على الجهود التي تقوم بها إداراتهم بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية.بعد ذلك قدم قسم الاستراتيجية في أمانة اللجنة عرضًا حول إحصائيات الحوادث الجسيمة لعام 1440 هـ ومقارنتها بعام 1439 هـ، التي شهدت ارتفاعات طفيفة.وشدد أمين عام اللجنة أن هذه الارتفاعات بعدد الحوادث يشكل تحدي وهاجس مؤرق, الذي يتطلب العمل يدًا بيد بين جميع القطاعات المعنية بالسلامة المرورية بالمنطقة لخفض أعداد الحوادث الجسيمة ومسبباتها في سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات فيما يتماشى مع توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه بأهمية العمل التكاملي والعمل البناء بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية والإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للحد من ارتفاع عدد هذه الحوادث المرورية بالمنطقة.عقب ذلك جرى تقديم عرض تجريبي لمنصة تحليل الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية والمستحدثة من قبل موظفي أمانة اللجنة, التي تقدم معلومات إحصائية تفصيلية بطريقة بسيطة وميسرة, حيث تشمل حصر أنواع وأسباب ومواقع النقاط السوداء للحوادث الجسيمة والأعمار والجنسيات والأشهر والأيام الأكثر ارتفاعًا، الأمر الذي يسهل عمل الجهات المعنية لتركيز الجهود بما يضمن تحسين السلامة المرورية.وفي نهاية الاجتماع جرى الرفع بعدد من التوصيات والحلول الهندسية والضبطية كزيادة أعداد أجهزة الرصد الآلي الثابت والمتحرك في المحافظات الأكثر ارتفاعا في عدد الحوادث الجسيمة، والبدء في تغطية المحافظات التي لا توجد بها أجهزة الرصد الآلي الثابت والمتحرك.كما جرى إلزام الجهات المعنية على زيادة الضبط والتوعية المرورية خلال مواسم الربيع والفعاليات للمحافظات بالمنطقة التي تشهد كثرة الزوار والمتنزهين، ومن ضمن التوصيات السرعة في عمل الجهات المعنية لتنفيذ الحلول الهندسية المقترحة من أمانة اللجنة فيما يتعلق بحوادث الدهس ومواقع النقاط السوداء.// انتهى //19:39ت م0216