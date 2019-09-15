صبيا 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسدشنت إدارة تعليم صبيا اليوم ، أولى رحلات مشروع النقل المدرسي لطلاب وطالبات ذوي الإعاقة للعام الحالي ، بمشاركة مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي .وأشار الحازمي إلى أن المشروع يستهدف توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لأكثر من 548 طالبا وطالبة في الإدارة ، مبينًا أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي خصصت 25 حافلة ضمن المرحلة الأولى للمشروع ، معربًا عن شكره لمعالي وزير التعليم للاهتمام بهذه الفئة الغالية .// انتهى //19:40ت م0217