جيزان 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسقام عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة ، بزيارة اليوم لمشروع وقف الأيتام والتنمية الأسرية التابع لجمعية البرّ الخيرية بجازان، بحضور مدير مركز التنمية الإجتماعية بجازان عبدالله الأمير ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .واستمع عضو الإفتاء لشرح عن المشروع ومراحل العمل، وأساليب تحقيق الجودة ، فيما تجول في أرجاء المبنى ، مطلعًا على محتوياته من شقق سكنية ومحلات تجارية ومركز تدريب وتأهيل والتي تتوافق مع التطلعات المستقبلية للجمعية ، لتكون مركزًا لتدىيب وتأهيل المستفيدين لسوق العمل .كما جرى خلال الزيارة الاطلاع على تجربة الجمعية في مشاركة خريجي كلية الهندسة بجامعة جازان في عملية الإشراف على المشروع الوقفي ، كمهندسين مقيمين بدعم من صندوق هدف ، حيث يكتسب المهندسون المشاركون الخبره في العلوم التطبيقية العملية في المشروع بما يعزز جاهزيته لسوق العمل علميًّا ومهنيًا .// انتهى //19:48ت م0219