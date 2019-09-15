ثم ألقى الشاعر ياسر التويجري قصيدة شعرية بهذه المناسبة.بعد ذلك سلم سمو ولي العهد الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى للشوطين الختاميين لمهرجان ولي العهد للهجن في جميع فئاتها، التي جاءت على النحو التالي:الفائز بجائزة الأعلى نقاطاً لعامي 2018 و 2019 (سيفان + مليون ريال)، مالك الهجن حمد بن راشد المري.الفائز بجائزة (رمز - حقايق - بكار ـ مفتوح) و (رمز حقايق ـ قعدان ـ مفتوح) صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، المطايا "نواف" و "الـصميما".الفائز بجائزة (رمز - حقائق ـ عام) مفلح حمود البلوي المطية "انجاز".الفائز بجائزة (رمز - حقائق ـ عام) محسن محمد اليامي المطية "ملبي".الفائز بجائزة (رمز ـ لقايا - مفتوح) هجن الرئاسة المطية "الزود".الفائز بجائزة (رمز - لقايا - قعدان - مفتوح) هجن "النايفات" تسلمها المشرف راشد المري.الفائز بجائزة (رمز - لقايا - بكار -عام) عبدالهادي راشد المري المطية "لهب".الفائز بجائزة (رمز- لقايا - قعدان - عام) لمحمد حمد المري المطية "هباش".الفائز بجائزة (رمز - جذاع - مفتوح) لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المطية "الجوف".الفائز بجائزة (رمز - جذاع - مفتوح) المطية "متعب" لهجن الرئاسة.الفائز بجائزة (رمز - جداع - عام) المطية "بجده" لياسر محمد العطوي.الفائز بجائزة (رمز - جذاع ـ قعدان -ع ام) "شاهين" لسالم سعيد الكتبي.الفائز بجائزة (رمز - ثنايا ـ بكار - مفتوح) هجن الرئاسة المطية "طاغية".الفائز بجائزة (رمز - ثنايا - قعدان - مفتوح) هجن الرئاسة المطية "مبلش".الفائز بجائزة (رمز - ثنايا - بكار - هام) المطية "مقروعة" لمحمد فطيس المري.الفائز بجائزة (رمز - ثنايا - قعدان ـ عام) عامر بن راشد المري المطية "الكايد".فيما جاءت نتائج الأشواط الختامية الرئيسية لمهرجان ولي العهد للهجن (زمول ـ حيل - رموز) مفتوح عام، ومسافتها 7 كلم لكل شوط، على النحو التالي:الشوط الأول: المخصص لفئة "زمول ـ عام ـ رمز" وجائزته بندق ومليون ريال وسيف وجائزة خنجر مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فاز به "صوغان" لسعيد بن خالد سعيد الهاجري.الشوط الثاني: المخصص لفئة "زمول ـ مفتوح ـ رمز" وجائزته مليون ونصف المليون ريال وسيف فاز به "هملول" لهجن الرئاسة.الشوط الثالث: المخصص لفئة "حيل ـ عام ـ رمز" وجائزته مليون ريال وسيف، وجائزة "سيف" مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فازت به "نيوم" لخالد بن فيصل بن محمد بن شريم.الشوط الرابع: المخصص لفئة "حيل ـ مفتوح ـ رمز" وجائزته سيف، وسيف آخر مقدم من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فازت به "مطفية" لهجن الرئاسة.// يتبع //19:49ت م0220