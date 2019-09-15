الباحة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م واسأقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة بالتعاون مع فرع وزارة الخدمة المدنية بالباحة اليوم ، ورشة عمل عن "آلية التسجيل في منصة بياناتي من خلال موقع الخدمة المدنية", وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة.وتضمنت محاور الورشة التي استهدفت مسؤولي الموارد البشرية خاصة ومنسوبي الإدارة عامة ، إيضاح الخدمات الخاصة بالموظفين والخدمات الإلكترونية المتاحة لهم ، والتعريف بالخدمات الرقمية المتاحة في المنصة، وتوضح طريقة تصحيح البيانات واستعراضها.وتوفر الخدمة الاطلاع على السجل الوظيفي وتاريخ بداية الخدمة، وإمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وكذلك مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، كما تسهل المنصة تمكين الموظف من متابعة طلباته كافة من أي مكان، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية وإرفاقها في النظام وتوفير المزيد من الخدمات التي تسهل على الموظف دون مراجعة الوزارة من خلال رابط المنصة.وقدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة مرعي بن سعد القرني شكره وتقديره لفرع وزارة الخدمة المدنية على جهودهم المبذولة و كذلك منفذي الورشة خالد غنيم و محمد خليف ، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن برامج وأنشطة إدارة التدريب التقني والمهني لتطوير مهارات منسوبيها .// انتهى //19:50ت م0222