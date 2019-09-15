نجران 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، ممثلة في قسم الأمن والسلامة المدرسية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "مهام منسقة الأمن والسلامة المدرسية” وذلك بمقر الإدارة.واستعرضت الورشة التي قدمتها مساعدة رئيس قسم الأمن والسلامة، نورة عوض الصيعري، مهام قائدة المدرسة، ومنسقة الأمن في إعداد ملف الإخلاء وتشكيل لجنة الطوارئ، ووسائل التنبيه، والإنذار والإطفاء ومكافحة الحريق، وواجبات ومهام موظفات الأمن والسلامة في الحفاظ على أمن وسلامة المنشأة التعليمية، والتوعية بالإخلاء من خلال برنامج الإذاعة المدرسية واللوحات الإرشادية وتحديد نقاط التجمع.//انتهى//19:50ت م0224