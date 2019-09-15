القاهرة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الاجتماع (43) لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد صباح اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019م في العاصمة المصرية القاهرة.‎ومثل الأمانة في هذا الاجتماع الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، كعضو مراقب، إلى جانب المجتمعون الذين ناقشوا التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، وحوكمة المصارف المركزية العربية والعملات الرقمية للمصارف المركزية.واستعرض الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من الموضوعات ذات الشأن بالقطاع النقدي والمصرفي العربي.// انتهى //20:48ت م0227