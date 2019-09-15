جدة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسوقّع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ورئيس مجلس أمناء جامعة دار الحكمة المهندس قيس جليدان اليوم مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم وتصميم وتطوير وتقديم برامج التدريب الأكاديمي والمهني والاستشارات وتطوير الأعمال.وبموجب المذكرة ستقدم جامعة دار الحكمة البرامج الأكاديمية والمهنية والتدريب، بما في ذلك تقديم البرامج الخاصة بدرجتي البكالوريوس والماجستير لمجموعة البنك وشركائها في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.وتضمنت المذكرة تعاون الجانبين في الخدمات الاستشارية في بعض القطاعات مثل قطاع الأعمال والقطاع المالي إلى جانب التعاون في توفير فرص للتدريب لطلاب دار الحكمة وخريجيها لدى مجموعة البنك وشركائها والتعاون في إجراء الدراسات والبحوث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد الدكتور بندر حجار خلال حفل التوقيع على أهمية التعاون في مجال التعليم بوصفه حجر الزاوية في دعم التنمية بالدول الأعضاء لاسيما الأقل نموا منها، مشيراً إلى أن البنك بدأ منذ عامين في إعادة هيكلة برامجه التعليمية خاصة المنح الدراسية وجرى التواصل مع كبريات الجامعات ومراكز التميز بالغرب لدعم برامج البنك في مجال المنح الدراسية، ونظرا لهذا الاهتمام وما شهده برنامج المنح الدراسية من تطور ارتفع عدد المتقدمين للبرنامج من 2000 شخص قبل عامين إلى نحو 180 ألف متقدم هذا العام من حوالى 180 دولة حول العالم، داعياً معاليه الجامعة للاستفادة من الإمكانات والخبرات الموجودة في المركز الإسلامي للبحوث والتدريب.وأشاد المهندس قيس بدور البنك في دعم التعليم بالدول الأعضاء، موضحاً أن جامعة دار الحكمة تعمل على التميز في برامجها وترغب في الاستفادة من برامج البنك التعليمية وعلاقاته مع الجامعات العالمية العريقة كما ترغب في أن تتعمق علاقتها مع البنك في تحقيق شراكة معه تماثل شراكاته مع الجامعات العالمية، ودعا إلى تكوين فريق عمل بين المؤسستين لتنفيذ برامج العمل المشتركة الواردة في مذكرة التفاهم.// انتهى //20:52ت م0228