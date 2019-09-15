جدة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.// انتهى //21:13ت م0235