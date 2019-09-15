أملج 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج اليوم ندوة تعريفية تحت عنوان "مسؤولي السلامة مهام وواجبات"، وذلك ضمن فعاليات حملة السلامة "وعيكم .. نجاة" التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات المنطقة .واستهدفت الندوة مسؤولي السلامة بالمنشآت الحكومية والأهلية, وتضمنت محاور الندوة شرح أنظمة السلامة بالمنشآت ومهام وواجبات مسؤولي السلامة وكيفية إعداد خطط الطوارئ و الإخلاء للمنشآت، كما وُزّعت نسخ من لائحة المختصّ بأعمال السلامة على الحضور .// انتهى //21:24ت م0238