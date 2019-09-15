الدمام 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسنظّمت شركة وادي الظهران للتقنية القابضة اليوم ورشة عمل لمراكز الأبحاث والشركات في وادي الظهران للتقنية 2019م حضرها (90) مشاركاً من ممثلي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومراكز أبحاث وادي الظهران للتقنية وشركة أرامكو السعودية.وتهدف الورشة إلى مشاركة القدرات التقنية وتطلعات مراكز الأبحاث وتحديد مجالات التعاون.وتخلّل ورشة العمل عروض تقديمية قدمتها (5) شركات، ودورات عن مهارات وقدرات مراكزها ومعداتها ومشروعاتها البحثية، كما عرضت (5) كليات في الجامعة بالإضافة إلى معهد البحوث عروضاً تقديمية عن تخصصاتها وإمكاناتها في مجال الأبحاث.واختُتمت الورشة بجلسة ناقشت فرص التعاون والشراكة المحتملة بين مراكز الأبحاث والجامعة.// انتهى //21:24ت م0239