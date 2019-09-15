جدة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسحقّقت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة المركز الأول في مسابقة هاكاثون سايبر سيبر التي أقيمت خلال الفترة 9 - 10 سبتمبر 2019م في مدينة الرياض بمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية .وعبّر عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة المهندس فهد بن عبود العامودي عن شكره لأبنائه المتدربين الفائزين على ما حققوه من إنجاز في مثل هذه المنافسات، مؤكداً سعي الكلية بجميع أقسامها إلى تهيئة جميع المتدربين للمشاركة في كل المسابقات التي تنظمها الجهات الحكومية والشركات الدولية وتذليل الصعوبات التي تواجههم.وثمّن المهندس العامودي دعم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد للكليات والمعاهد في المملكة .//انتهى//21:25ت م0240