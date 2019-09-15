الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأطلقت وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي اليوم، أعمال المركز الإعلامي لتغطية فعاليات اليوم الوطني الـ89 بمدينة الرياض، وذلك ضمن جهود الوزارة لليوم الوطني، لتعزيز التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود الإعلامية بين الأجهزة الحكومية في تغطية فعاليات اليوم الوطني .وكان المركز الإعلامي قد نظم اليوم المؤتمر الصحفي لإطلاق موسم اليوم الوطني الـ 89، الذي تحدث فيه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه عن استعدادات الموسم وخطة الهيئة لتنظيم الفعاليات الوطنية.ويتضمن نشاط المركز 12 قسمًا يعمل به أكثر من 80 إعلاميًا وإداريًا في مختلف التخصصات تشمل: العلاقات العامة، والتصميم، والمحتوى، وإعداد التقارير، وإدارة المشروعات، والإنتاج، ورصد وتحليل البيانات، وتغطية الفعاليات، والتسويق، وقسم خاص بترجمة المحتوى لـ 13 لغة حول العالم.وسيعقد المركز لقاءات ثقافية ومعرفية تحت مسمى "قصة همة" لشخصيات وطنية أسهمت في بناء وخدمة الوطن، إضافة إلى استضافة عديد من الأكاديميين وطلاب وطالبات الإعلام بالجامعات السعودية خلال فترة أعمال المركز الإعلامي.وتتمحور أعمال المركز حول تنسيق التواصل بين الأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وذلك للتأكد من تضمين الرسائل الموحدة لليوم الوطني حسب الخطة الإعلامية لوزارة الإعلام، كما يعمل المركز على مراجعة البيانات الإعلامية المُعَدة للنشر، التي تتضمن: المواد التحريرية، والبيانات الإعلامية، والصور الفوتوغرافية، والمواد الرقمية الأخرى من خلال ممثلي الأجهزة الحكومية.ويعمل المركز على التنسيق مع المحطات التلفزيونية والإذاعية كافة على بث مباشر لبرامج تلفزيونية لاستضافة متحدثي الأجهزة الحكومية وضيوفها المرشحين، كما يقوم المركز بتزويد وسائل الإعلام بالمحتوى الإعلامي لجهود الأجهزة الحكومية، إضافة إلى إعداد الحوارات الصحفية وتنسيق ظهور متحدثي الأجهزة الحكومية عبر المحطات التلفزيونية والإذاعية.// انتهى //21:35ت م0241