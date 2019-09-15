الخرطوم 16 محرم. 440 ه الموافق15 سبتمبر 209 واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله اليوم في الخرطوم برئيسة الفريق القُطري للأمم المتحدة منسقة المساعدات الإنسانية والممثلة المقيّمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قوي سون.وثمّنت الوزيرة خلال اللقاء الدور الذي تقوم به وكالات وبرامج الأمم المتحدة في السودان في دعم وتعزيز الاستقرار للمواطن السوداني خاصة في مناطق النزاعات.من جانبها جددت الممثل المقيّم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الالتزام بتقديم العون للسودان ودعمه للتحول من مرحلة توفيرالمساعدات إلى إعادة الإعمار والتنمية في الإقليم.// انتهى //21:53ت م0242