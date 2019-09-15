عدن 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسلقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.وأوضح موقع " سبتمبر نت " الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن المواجهات اندلعت في مديريات حيران وعبس وحرض.وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في مناطق المواجهات وكبدتها خسائر في العدد والعدّة.// انتهى //21:57ت م0244