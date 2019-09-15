أحد المسارحة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واستفقد رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة الدكتور سالم بن علي منيف اليوم، في جولة ميدانية بالسوق الأسبوعي وأسواق النفع العام في المحافظة، ومسلخ البلدية، إذ وقف فيه على مستوى النظافة والاشراف البيطري.وأوضح الدكتور منيف أن الزيارة تأتي ضمن جهود البلدية لتنظيم أسواق النفع العام ما سيحدث نقلة مهمة في مجال تطوير الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المحافظة والعاملين بالسوق، مشيراً إلى سعي البلدية لزيادة مساحة سوق الخضار والفواكه والأسماك بما يتفق والخطط والبرامجً التطويرية التي سيشهدها السوق والمحافظة بشكل عام.وأكد أن المحافظة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي لها الأثر في تنمية المحافظة وتطوير الخدمات المقدمة للأهالي والتسهيل على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي بما يحقق توجيهات القيادة الحكيمة.// انتهى //22:00ت م0245