الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة جمهورية المكسيك لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه في مقر الحفل الوزير المفوض لسفارة المكسيك لدى المملكة إدوارد هيكتور موغيل فلوريس، وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:29ت م0246