سكاكا 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأودعت مؤسسة تكافل الخيرية لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين، أكثر من 2.1 مليون ريال في حسابات 367 مدرسة للبنين والبنات من مدارس منطقة الجوف المستفيدة من برنامج "تكافل".وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد للبنين عبدالله بن صالح الملحق، أن المبلغ الذي أُودع في حسابات المدارس مخصّص للطلاب المشمولين في برنامج "تكافل" للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441هـ البالغ عددهم 4371 طالباً وطالبة.// انتهى //22:30ت م0247