اجتماعي / بلدية مركز البصر تستعد للإحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة
الأحد 1441/1/16 هـ الموافق 2019/09/15 م واس
البصر 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس
تستعد بلدية مركز البصر غرب بريدة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 من خلال نشر عدد كبير من الأعلام في الميادين والشوارع الرئيسية وتزيين مبنى البلدية باللوحات ، وتجهيز المكان المخصص لاحتفال الرسمي الذي سيقام في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود.
وستشارك البلدية في هذه الاحتفالية بمركز الاحتفال بمشاركة عدد من الدوائرالحكومية ، بهدف نشر عدد من منجزات بلدية البصر ومشاريعها وجهودها الملموسة هذا العام .
وأوضح رئيس بلدية البصر المهندس باسم الباهلي ، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، يأتي ترسيخًا لاعتزاز المواطنين بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، و لقيمهم الوطنية .
وأكد أن مناسبة اليوم الوطني فرصة لنعبر فيها عن مكانة الوطن لدى المواطنين والامتنان الذي نحمله لعطائه وفضله على الجميع، واستشعار وشكر الله تعالى على نعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية.
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