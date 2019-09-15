البصر 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واستستعد بلدية مركز البصر غرب بريدة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 من خلال نشر عدد كبير من الأعلام في الميادين والشوارع الرئيسية وتزيين مبنى البلدية باللوحات ، وتجهيز المكان المخصص لاحتفال الرسمي الذي سيقام في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود.وستشارك البلدية في هذه الاحتفالية بمركز الاحتفال بمشاركة عدد من الدوائرالحكومية ، بهدف نشر عدد من منجزات بلدية البصر ومشاريعها وجهودها الملموسة هذا العام .وأوضح رئيس بلدية البصر المهندس باسم الباهلي ، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله، يأتي ترسيخًا لاعتزاز المواطنين بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، و لقيمهم الوطنية .وأكد أن مناسبة اليوم الوطني فرصة لنعبر فيها عن مكانة الوطن لدى المواطنين والامتنان الذي نحمله لعطائه وفضله على الجميع، واستشعار وشكر الله تعالى على نعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية.// انتهى //22:41ت م0248