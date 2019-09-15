القاهرة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ مصر على استعداد دائم للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشدداً على ضرورة أن يُبرم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يجري التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.وقال شكري رداً على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم مع نظيرته الكينية مونيكا جوما: إنّ اجتماع وزراء الري في كل من مصر والسودان وأثيوبيا التي بدأت اليوم لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وُقّع عليه في مارس عام ٢٠١٥م بين الدول الثلاث يأتي بعد انقطاع حوالى عام وثلاثة أشهر، لافتاً الانتباه إلى أن الأربع سنوات الماضية لم يتحقّق خلالها أي تقدم ملموس في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تُعُهّد به في اتفاق المبادئ من ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء السد وتشغيله في أقرب فرصة.وأوضح أن هناك مسارات توقفت مثل المسار المتعلق بدراسات الاستشاري الدولي الذي توافقت عليه البلدان الثلاثة لتقييم آثار السدّ، معرباً عن الأمل في أن تُتجاوز هذه الأمور خلال الاجتماعات الحالية من أجل العودة مرة أخرى وبخطى سريعة وفقاً لجدول زمني محدد يجري التوصل في نهايته إلى اتفاق.//انتهى//23:01ت م0251