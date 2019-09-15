مقديشو 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسقتل 12 من الجنود البورونديين التابعين لقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال وأصيب ستة آخرون في كمين نصبه مسلحون من حركة الشباب الإرهابية استهدف قافلة عسكرية في منطقة بلكاد شمال العاصمة مقديشو.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأمني في منطقة بلكاد عبدالكريم حسن قوله: "لقد تبلغنا بحصول هذا الكمين الذي أدى إلى مقتل عدد من الجنود البورونديين" على الطريق بين مقديشو ومدينة جوهر التي تبعد نحو 90 كيلومترا شمال العاصمة.// انتهى //23:21ت م0255