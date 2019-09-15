رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الفيصلي يفوز بثلاثية على الفتح
الأحد 1441/1/16 هـ الموافق 2019/09/15 م واس
الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس
قلب فريق الفيصلي تأخره بهدف أمام ضيفه الفتح إلى فوز 3 - 2 اليوم في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم الفتح بهدف سجله علي الزقعان في الدقيقة 21 وتعادل الفيصلي عن طريق يوسف الجبلي في الدقيقة 52 ثم سجل رولي بونيفاسيا الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 62 ، ثم سجل الفتح هدف التعادل في الدقيقة 63 عن طريق محمد مجرشي، قوفي الدقيقة 68 ، سجله بونيفاسيا ، وشهدت المباراة طرد توفيق بوحيمد لاعب الفتح في الدقيقة 93 >
وبذلك رفع الفيصلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع مناصفة مع الفيحاء، وظل فريق الفتح بلا نقاط في المركز السادس عشر والأخير.
// انتهى //
23:24ت م
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