الرياض 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسقلب فريق الفيصلي تأخره بهدف أمام ضيفه الفتح إلى فوز 3 - 2 اليوم في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الفتح بهدف سجله علي الزقعان في الدقيقة 21 وتعادل الفيصلي عن طريق يوسف الجبلي في الدقيقة 52 ثم سجل رولي بونيفاسيا الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 62 ، ثم سجل الفتح هدف التعادل في الدقيقة 63 عن طريق محمد مجرشي، قوفي الدقيقة 68 ، سجله بونيفاسيا ، وشهدت المباراة طرد توفيق بوحيمد لاعب الفتح في الدقيقة 93 >وبذلك رفع الفيصلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع مناصفة مع الفيحاء، وظل فريق الفتح بلا نقاط في المركز السادس عشر والأخير.// انتهى //23:24ت م0256