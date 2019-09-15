إنجامينا 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واستعادل فريق الترجي التونسي مع مضيفه إليكت سبورت التشادي بهدف لكل منهما اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.ويكفي الترجي التعادل السلبي في لقاء العودة، الذي سيقام على ملعبه في رادس بعد أسبوعين، لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 (مرحلة المجموعات)، فيما بات الفريق التشادي مطالبا بالفوز أو تحقيق التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 - 1 ليتأهل .ووضع فريق الوداد البيضاوي المغربي قدما في دور المجموعات، بفوزه بهدفين دون رد على مضيفه نواذيبو الموريتاني ، حيث يكفي الفريق المغربي الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه بعد أسبوعين من أجل الصعود لمرحلة المجموعات، فيما باتت مهمة نواذيبو شبه مستحيلة لاستمرار مغامرته في البطولة.وتعرض النجم الساحلي التونسي، بطل المسابقة عام 2007، للخسارة بهدفين دون رد أمام مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني، ليصبح الفريق التونسي أمام مهمة صعبة للغاية في مواصلة مشواره بالمسابقة القارية.وانتزع الهلال السوداني تعادلا سلبيا من مضيفه إنييمبا النيجيري، لتنتعش آمال الفريق العربي للتأهل إلى الدور المقبل، حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة لاستكمال مغامرته في المسابقة في المقابل بات ينبغي على إنييمبا تحقيق التعادل الإيجابي على أقل تقدير.وتعادل فريق تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية مع مضيفه فوسا جينيورز بطل مدغشقر سلبيا اليوم ، كذلك تعادل فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي بدون أهداف مع مضيفه كارا التوجولي .// انتهى //23:29ت م0257