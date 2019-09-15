لندن 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسقلب فريق واتفورد النتيجة على أرسنال وحرمانه من نقطتين بالتعادل معه 2-2 اليوم في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .وأصبح ارسنال سابعا برصيد 8 نقاط ، مقابل نقطتين لواتفورد بالمركز الأخير .وخسر فريق إيفرتون في ملعب بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليكون رصيد إيفرتون الحادي عشر برصيد 7 نقاط ، وبورنموث الثامن برصيد 7 نقاط .// انتهى //23:42ت م0259