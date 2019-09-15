رياضي / الدوري الإنجليزي : واتفورد يقلب النتيجة على أرسنال
الأحد 1441/1/16 هـ الموافق 2019/09/15 م واس
لندن 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس
قلب فريق واتفورد النتيجة على أرسنال وحرمانه من نقطتين بالتعادل معه 2-2 اليوم في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
وأصبح ارسنال سابعا برصيد 8 نقاط ، مقابل نقطتين لواتفورد بالمركز الأخير .
وخسر فريق إيفرتون في ملعب بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليكون رصيد إيفرتون الحادي عشر برصيد 7 نقاط ، وبورنموث الثامن برصيد 7 نقاط .
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23:42ت م
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