الداير بني مالك ١٦ محرم ١٤٤١هـ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩م واسقام محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة اليوم ، بجولة تفقدية لمشروعات المياه والسقيا التي تخدم سكان المحافظة والمراكز التابعة لها.واستهل محافظ الداير بني مالك الجولة بتدشين مشروع تأمين مياه الشرب بواسطة الناقلات لأهالي بني مالك بمنطقة جازان ، مستمعاً والحضور لشرح مفصل من مدير فرع خدمات المياه بالمحافظة احمد بن سعيد المالكي عن المشروع الذي تبلغ قيمته الاجمالية "١٤.٠٩١.٠٨٤ " ريال، بواقع ١١٧٧٢٠ رداً سعة ١٤ طناً من المياة لفترة ٣٦ شهر بمعدل ٣٢٧٠ رداً شهرياً، وشملت الجولة تفقد مشروع خزانات ومحطات وشبكات المياه والتوصيلات المنزلية بالمحافظة بمبلغ "٦٠.٠٧٤.٩٠٩ " ريالات، ومحطة الضخ رقم ١ وخزان رقم٤ سعة ٣٠٠٠ م٣ في حي عرقين وخزان رقم ٣ سعة ١٥٠٠م٣ في حي القرحان، وعدد من مشاريع السقيا بالمحافظة والتي تشمل سقيا المواقع الجبلية المرحلة الثانية بقيمة اجمالية "٤٩.١١٩.٧٦٠ "مليون ريال بواقع "٣٣٩١٢٠ "رداً سعة طنين و "١١٢٢٠ "ردا سعة ثمانية طن ، ومشروع سقيا آل يحيى وآل زيدان بقيمة اجمالية "١٢.٣١٦.٧٢٠ "ريالاً بواقع "١٥٤٥٨٤"رداً سعة طنين ، ومشروع سقيا أهالي أهالي قرى عثوان بقيمة اجمالية "٥.٣٣٦.٢٨٠ "ريالاً بمعدل ٥٤٩٠ رد شهرياً سعة ٢طن ومشروع سقيا أهالي قرى طلان بقيمة اجمالية "٢.٣١٩.١٢٠" ريالاً بمعدل "٢٤٥٦" رداً شهرياً سعة طنين.وزار محافظ الداير فرع خدمات المياه بالمحافظة وبحث مع مدير ومنسوبي الفرع الخدمات المقدمة للأهالي والحلول المناسبة لتشغيل بعض مشاريع المحافظة من الآبار الموجودة ،منوهاً بما يقدمه الفرع من خدمات ،حاثاً الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لرفع مستوى الخدمة المقدمة.//انتهى//23:43ت م0260