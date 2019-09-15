بكين 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأنهى المنتخب الفرنسي مشاركته في كأس العالم لكرة السلة اليوم في الصين، بانتزاع الميدالية البرونزية على حساب منافسه الأسترالي، بفوزه عليه بنتيجة 67-59 في مباراة المركز الثالث في بكين.وتمكن المنتخب الفرنسي الذي حقق مفاجأة كبيرة في ربع النهائي بإقصاء المنتخب الأميركي بطل النسختين الأخيرتين، من التفوق على منافسه الأسترالي الذي خسر في نصف النهائي أمام إسبانيا، على رغم تأخره بنهاية الشوط الأول بفارق تسع نقاط (21-30)، وأنهى الفرنسيون الربع الأخير لصالحهم بنتيجة 25-13 .// انتهى //23:47ت م0263