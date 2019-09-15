الجزائر 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسحدّد الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح يوم 12 ديسمبر المقبل موعدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك في كلمة له نقلها التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم.وقال بن صالح إنه "آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات كونها تعد القاسم المشترك بين الجزائريين, لأن الأمر يتعلق بمستقبل البلاد".وأعرب الرئيس الجزائري عن يقينه بأن هذه الانتخابات تمثل الحل الوحيد والناجع الذي سيسمح للجزائر بتجاوز وضعها الراهن.//انتهى//23:54ت م0264