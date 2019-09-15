القاهرة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسنفّذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية التدريب المصري الأمريكي المشترك (JCET) لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة.وأوضح المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي في بيان اليوم أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها، وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال في المدن والمناطق المبنية والأراضي المفتوحة والقضاء على البؤر الإرهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة في أثناء إدارة العمليات وكذلك التدريب الطبي التكتيكي.يشار إلى أن التدريب (JCET) تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ سنوات عدّة ؛ بما يسهم في نقل الخبرات وتبادلها وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعي لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة.// انتهى //23:55ت م0265