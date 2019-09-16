جدة 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسشاركت المنظمة العربية للسياحة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الـ23 التي عقدت موخراً بمدينة سانت بطرسبورغ بجمهورية روسيا ً بحضورأكثر من 100 وزير للسياحة يمثلون 132 دولة حول العالم.وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ،أن مشاركة المنظمة العربية للسياحة تأتي من خلال حرصها بالتواجد في هذا المحفل السياحي للالتقاء بوزراء السياحة لتبادل وجهات النظرمشيراً الى أن المنظمة تتمتع بعضوية منظمة السياحة العالمية ويوجد تعاون مشترك بين الجانبين لتحقيق أهداف المنظمة العربية للسياحة لتطوير وتقديم صناعة السياحة بالوطن العربي ورفع مستواها وتأمين الكوادر الفنية وحسن توظيفها واستغلال المقومات السياحية الغنية في الوطن العربي وتأمين المناخ اللازم لمزاولة النشاط السياحي للاستثمارات السياحية بالأضافة الى رعاية المصالح السياحية في الدول العربية من خلال تعاونها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بهذه الصناعة وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية لخدمة ورفع مستوى هذه الصناعة بكافة ارجاء الوطن العربي.وبين الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكشفيلي، عن اختيار المنظمة لموضوع التعليم والوظائف ليكون ضمن المناقشات الرئيسية هذا العام خلال اجتماع الجمعية العامة التابعة لمنظمة السياحة العالمية مشيراً الى أن السياحة أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد، لافتا إلى أنه تم اختيار عام 2019 من قِبل منظمة السياحة العالمية كعام للتعليم وتوفير فرص العمل في قطاع السياحة، حيث تم تدشين أول أكاديمية رقمية للسياحة والتي ستقدم دورات عبر الإنترنت في مجال السياحة.يذكر أن المنظمة وقعت مؤخراً اتفاقية مع منصة "بوابة السياحة العربية ArabTourismGate@" التابعة الى "تفاعل الإعلامية" لتسهيل أهداف التنمية السياحية المستدامة للمنظمة العربية للسياحة ودور الإعلام الرقمي في بناء صورة ذهنية وحضارية وأداة فاعلة في رسم الخريطة السياحية للدول العربية عبر تعميق الفهم وترسيخ الوعي وتصحيح المعلومات والتأثير المعرفي الإيجابي للمهتمين بقطاع السياحة والسفر في العالم العربي .// انتهى //00:23ت م0268