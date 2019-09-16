باريس 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واستغلب فريق أولمبيك مارسيليا على مضيفه فريق موناكو اليوم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو الفرنسية ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، في حين تعادل فريق تولوز مع مضيفه سانت إتيان بهدفين لكلا الفريقين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جوفرا غيشار.وفي مدينة نانت، خسر فريق ريمس أمام مضيفه فريق نانت بهدفٍ دون رد على ملعب لا بوجوار، بينما تعادل فريق بريست على أرضه مع فريق رين بدون أهداف.وفاز فريق بوردو أمام ضيفه فريق ميتز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب بوردو الجديد، فيما تعادل ديجون مع ضيفه نيم دون أهداف على ملعب لا غاستون جيرارد.كما حقق مونبيليه فوزًا في أرضه على نيس بهدفين مقابل هدف واحد، كذلك، فاز فريق باريس سان جيرمان على فريق ستراسبورغ بهدفٍ نظيف في المباراة المقامة على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.وفي مباراةٍ أخرى، تعادل أميان مع ضيفه أولمبيك ليون بهدفين لكل منها، بينما خسر فريق أنجيه أمام مضيفه فريق ليل بهدفين مقابل هدفٍ واحد في المباراة التي أقيمت على الملعب بيير ماوروي.وبهذه النتائج، يتصدر باريس سان جيرمان قائمة الدوري برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن فريق رين في المركز الثاني، بينما حل فريق نانت في المركز الثالث، وفريق مارسيليا في المركز الرابع ، يليه ليل ونيس بنفس الرصيد من النقاط.// انتهى //03:15ت م0275