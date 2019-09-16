الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالين من أمير الكويت ورئيس فلسطينولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبيولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن الثانيوزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق«التعليم» تعلن استغرابها واستنكارها من مقطع لكتب دراسية جديدة مجمعة وملقاة في حاويةمركز الملك سلمان للإغاثة.. عطاء ومسؤوليةالعلاقة السعودية - الأميركية ستواجه الأطماع التركيةتضامن دولي مع المملكة: استهداف «أرامكو» استفزاز يضر بأمن واستقرارالانقلابيون يحرفون مناهج الدراسة في اليمنإسبانيا تدين الهجمات على معملين تابعين لشركة أرامكواللجنة السعودية الإماراتية للتعاون الإعلامي تناقش آليات التعاون المشترك بين البلدينوزير الشؤون الإسلامية يلتقي مستشار الرئيس الفلسطينيصندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بـ 107 ملايين ريال// يتبع //06:06ت م0003