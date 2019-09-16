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الاثنين 1441/1/17 هـ الموافق 2019/09/16 م واس
الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى اتصالين من أمير الكويت ورئيس فلسطين
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي
ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن الثاني
وزير الطاقة يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق
«التعليم» تعلن استغرابها واستنكارها من مقطع لكتب دراسية جديدة مجمعة وملقاة في حاوية
مركز الملك سلمان للإغاثة.. عطاء ومسؤولية
العلاقة السعودية - الأميركية ستواجه الأطماع التركية
تضامن دولي مع المملكة: استهداف «أرامكو» استفزاز يضر بأمن واستقرار
الانقلابيون يحرفون مناهج الدراسة في اليمن
إسبانيا تدين الهجمات على معملين تابعين لشركة أرامكو
اللجنة السعودية الإماراتية للتعاون الإعلامي تناقش آليات التعاون المشترك بين البلدين
وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مستشار الرئيس الفلسطيني
صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بـ 107 ملايين ريال
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