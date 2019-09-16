طرابلس 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مع رئيس الأركان العامة ورؤساء أركان الأجهزة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.وأشارت الصحف إلى تصريحات رئيس مجلس النواب ،عقيلة صالح،وتأكيده أن مجلس النواب اتخذ قراراً بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس، الذين يعقدون جلساتهم في العاصمة طرابلس دعما لحكومة الوفاق، موضحًا أن المجلس اتخذ قرار إسقاط عضوية هؤلاء النواب لأنهم أخلوا بواجباتهم الأساسية.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد ،موضحة تصاعد حدة الحرب بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محور الرملة ومحور المطار طريق السواني.ورصدت تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، الذي أكد أن ليبيا تحتاج إلى بناء جيش وطني تحت سلطة مدنية، بمشاركة جميع القوات التي تكافح الإرهاب، بما فيها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مضيفا أن هذا الأمر يجب أن يناقش بين الأطراف الليبية كافة، لتحقيق المصلحة المطلوبة للبلاد.وأشارت إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس ، مشيدة بهذه التجربة الديمقراطية من أجل ترسيخ الدولة المدنية.// انتهى //08:33ت م0010