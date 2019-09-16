بوغوتا 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسلقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب ثلاثة آخرون في تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية.وقالت هيئة الطيران المدني الكولومبية في بيان إن الطائرة التابعة لشركة "ترانسباسيفيكو" الخاصة تحطمت في حي خونين بعد دقائق من إقلاعها من مطار جييرمو ليون فالنسيا في بوبايان.وأضافت الهيئة أنه في هذه المرحلة لا نعرف أسباب الحادث، ولكن التحقيقات ستظهر ملابساته.// انتهى //08:40ت م0012