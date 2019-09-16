الخرطوم 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إدانة السودان بشدة، للاعتداء الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية ، مشيرة إلى أن هذا يعد عملاً إجرامياً، يخالف القوانين والتشريعات الدولية.وأشارت الصحف إلى اتفاق الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة على إعادة المنظمات الإنسانية الدولية التي طردت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير ، مع السماح لها بالوصول لمناطق النزاعات.ولفتت الانتباه إلى صد الجيش اليمني بإسناد جوي للتحالف العربي أمس، هجمات واسعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديريات عبس وحيران وحرض بمحافظة حجة.وسلطت الضوء على تنديد وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بعقد حكومة الاحتلال أمس ، اجتماعها الأسبوعي الأخير في منطقة الأغوار في الضفة الغربية.ونشرت اعلان وزارة الداخلية المصرية أمس ،مقتل مجموعة إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة جلبانة في شمال سيناء، وإصابة ضابطين وفرد من الشرطة.وركزت على مقتل 20 عنصراً من حركة طالبان، خلال عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم فرح غرب البلاد.// انتهى //08:48ت م0013