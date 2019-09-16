إسلام آباد 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على إبراز القضية الكشميرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وسلطت الضوء على الوضع الأمني الراهن في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو بالمملكة وآثار ذلك سلبًا على أسعار النفط في السوق العالمية.وأخبرت عن مقتل ثلاثة كشميريين وإصابة العشرات باشتباكات مع القوات الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير. وعرجت إلى ارتفاع عدد المصابين بحمى الضنك في إقليم البنجاب الباكستاني، والجهود التي تبذلها السُلطات الباكستانية لمكافحته.وتطرقت إلى تأكيد باكستان والصين العزم على مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتابعت في الشأن العربي والدولي انعقاد الانتخابات الرئاسية في تونس، ورفض الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لإعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ضم أرض من الضفة الغربية المحتلة إلى الأراضي الإسرائيلية.وتناقلت أنباء مقتل قياديين وعدد من عناصر حركة طالبان بعمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية بالتعاون مع القوات الأمريكية في أفغانستان.وأشارت إلى الجدل الجاري في البرلمان البريطاني حول انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //09:14ت م0014