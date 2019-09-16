عام / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان
الاثنين 1441/1/17 هـ الموافق 2019/09/16 م واس
جيزان 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، و العيدابي، و فيفا، و هروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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09:17ت م
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