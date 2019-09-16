الخليل 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مواقع مختلفة من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الفوار جنوب الخليل أمين سر حركة "فتح" الأسير المحرر سامي جنازرة، ومن مخيم العروب شمال المحافظة اعتقلت الشاب محمد جمال أبو سل واقتادتهما الى جهة غير معلومة،فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم أب وولده، خلال عمليات دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل، وفي بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.كما اعتقلت قوات الاحتلال، بحسب مصادر محلية، محمد أحمد العلامة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة بيت أمر شمال الخليل،.في غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في عدة أحياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.// انتهى //09:21ت م0016